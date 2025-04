Gipfeltreffen bei den Wiener Philharmonikern

"Die 8-saitige Riesengeige", so nannte Brahms das Doppelkonzert, sollte es richten und richtete es – Geige und Cello haben drei Sätze Zeit, um zusammenzukommen: Es geht hoch her, Akkorde, Arpeggien, alles ziemlich heikel, nicht selten führt die eine oder andere technische Klippe zu einer Bruchlandung – bei Augustin Hadelich und Renaud Capucon, zwei herausragenden Solisten, erübrigen sich solche Sorgen glücklicherweise.

Die 4. Sinfonie entstand in der Steiermark, einer Gegend, in der laut Brahms „die Kirschen nicht süß werden“. Die Vierte schmecke nach dem hiesigen Klima, so der Komponist und wollte den ersten Zuhören auch nicht so recht munden.