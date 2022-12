Über die Gier im Sport

Das Streben ist etwas, was zum Menschen gehört. Deswegen würde ich als Theologe sagen: Schaut genau hin, schaut auf die Persönlichkeit. Dass ein Mensch gierig sein muss, gewinnen zu wollen in einer Sportart, das ist ganz selbstverständlich. Dass er mit seiner Sportart Geld verdienen will, das ist auch normal und nicht zu beanstanden. Dass er gierig ist, das meine ich, könnte man nur feststellen, wenn man sich mit ihm selber unterhält.

Peter Schallenberg, Moraltheologe