Gewaltgeschichte
Ein Klassenzimmer in Lwiw nach einem Bombeneinschlag. In ihrem Buch "Aus der Nacht heraus" schreibt Iris Därmann, wie Kinder nach Gewalterfahrungen auf die Welt blicken © AFP / Yuriy Dyachyshyn
Gesellschaftskritik aus Kinderperspektive
45:17 Minuten
Jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten. Wie nehmen Kinder Gewaltumgebungen wahr? Was zeigen uns ihre Perspektiven über das, das Menschsein und die Grundlagen unseres Zusammenlebens? Ein Gespräch mit der Kulturtheoretikerin Iris Därmann.