Gewaltgeschichte

Gesellschaftskritik aus Kinderperspektive

45:17 Minuten Ein Klassenzimmer in Lwiw nach einem Bombeneinschlag. In ihrem Buch "Aus der Nacht heraus" schreibt Iris Därmann, wie Kinder nach Gewalterfahrungen auf die Welt blicken © AFP / Yuriy Dyachyshyn

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten. Wie nehmen Kinder Gewaltumgebungen wahr? Was zeigen uns ihre Perspektiven über das, das Menschsein und die Grundlagen unseres Zusammenlebens? Ein Gespräch mit der Kulturtheoretikerin Iris Därmann.