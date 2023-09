Arabische Israelis

Die Gewalt eskaliert

22:39 Minuten Israel verzeichnet einen drastischen Anstieg der Gewalt innerhalb der arabischen Minderheit. Eingegriffen und ermittelt wird nur schleppend. © picture alliance / AA / Mostafa Alkharouf

Judith Poppe, Jan-Christoph Kitzler, Margarete Wohlan · 07. September 2023, 18:30 Uhr

Die Gewalt in der arabischen Gesellschaft Israels eskaliert. Allein in diesem Jahr sind mehr als 150 arabische Israelis ermordet worden, mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Die Aufklärungsrate ist dürftig.