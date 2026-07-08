Gewalt in Südafrika

Die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu

26:52 Minuten In ganz Südafrika finden derzeit Demonstrationen gegen Einwanderer statt, da der in den letzten Monaten wachsende Druck auf Ausländer Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit und Sicherheit wieder in den Fokus der nationalen Aufmerksamkeit gerückt hat. © picture alliance / Anadolu / Ihsaan Haffejee

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Seit Monaten wird Südafrika von einer Welle ausländerfeindlicher Gewalt erschüttert. Bürgerinitiativen machen Zuwanderer aus Nachbarstaaten für hohe Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption und Kriminalität im Land verantwortlich.