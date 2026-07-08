Gewalt in Südafrika

Die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu

26:52 Minuten
Teilweise martialisch bewaffnet protestieren Südafrikaner in Soweto bei Johannesburg gegen irreguläre Migration und fordern die Regierung auf, Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung abzuschieben.
In ganz Südafrika finden derzeit Demonstrationen gegen Einwanderer statt, da der in den letzten Monaten wachsende Druck auf Ausländer Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit und Sicherheit wieder in den Fokus der nationalen Aufmerksamkeit gerückt hat. © picture alliance / Anadolu / Ihsaan Haffejee
Stephan Ueberbach, Katja Bigalke |
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Seit Monaten wird Südafrika von einer Welle ausländerfeindlicher Gewalt erschüttert. Bürgerinitiativen machen Zuwanderer aus Nachbarstaaten für hohe Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption und Kriminalität im Land verantwortlich.
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