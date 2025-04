Gespaltenes Rumänien

Angst, Frust und Wut vor der Neuwahl

24:00 Minuten Der rechtsextreme Kandidat Călin Georgescu war der Gewinner der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen im November 2024, die vom Verfassungsgericht annulliert wurden © picture alliance / Anadolu / Alex Nicodim

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Am 4. Mai steht in Rumänien die Wahl des Präsidenten an - vier Monate nach der Annulierung der vorigen. Der russlandfreundliche Sieger des ersten Durchlaufs darf nicht antreten. Aber die extreme Rechte kanalisiert weiterhin den Frust vieler Rumänen.