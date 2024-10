"Es ist eigentlich in der Ökonomie, aber auch in der Soziologie und Sozialwissenschaften ein großes Mysterium, wie sich Wert und Preise bilden", sagt der Volkswirtschaftler Peter Bofinger, der lange einer der fünf Wirtschaftsweisen war.

Der Begriff Preis, in dem das Wort preisen steckt, stammt ursprünglich aus dem Mittelalter, erklärt der Historiker Rolf-Bernhard Essig - entlehnt aus dem französischen "prix". Das bedeutete ursprünglich vor allem Lob. Der lateinische Ursprung "pretium" wiederum bezeichnete eher den Kaufpreis. Dagegen steht der "Wert". Das germanische Wort beschrieb so viel wie Kostbarkeit, Besitz, aber auch den Gegenwert, "also das, was man für etwas bekommt", so Essig.