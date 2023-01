Gesellschaft der Zukunft

Aber was, wenn wir uns von dieser Hoffnung verabschieden müssen? Wenn dieses Jahrhundert auch weiterhin von Krisen geprägt sein wird, und wir uns wohl oder übel daran anpassen müssen? Mindestens die Klimakrise legt das nahe: Selbst, wenn wir es schaffen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, „dann wird es immer noch eine Welt sein, die massiv viel heißer und katastrophischer ist“ als die heutige, betont der Soziologe Philipp Staab. In seinem jüngsten Buch „Anpassung“ entwickelt er daher die These, dass diese zum „Leitmotiv der nächsten Gesellschaft“ werden müsse.