Armen Avanessian

Für eine planetarische Wende in der Ethik

42:11 Minuten 3D-Rendering einer topografischen Karte des Indischen Ozeans mit den Wolken eines Zyklon. Mit heutigen Analyse-Instrumenten lassen sich der Klimawandel und planetarische Veränderungen in Echtzeit beobachten © Getty Images / FrankRamspott

Wir haben bisher nur den Menschen auf der Erde gedacht, nicht aber den Planeten selbst. Das zu tun, ergibt ein neues Bild vom Leben und seiner Entwicklung. Den Planeten begreifen, heißt eine neue Ethik entwickeln, sagt Philosoph Armen Avanessian.