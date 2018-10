Von Florian Felix Weyh

Hunderte von Programmiersprachen gibt es, von hochkomplexen bis hin zu LOGO, mit der in den 1980er-Jahren Grundschulkinder programmieren lernten. Sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen, lohnt sich, um Computer zu verstehen.

Fast jeder benutzt ihn mehr oder weniger routiniert, aber nur wenige verstehen, was wirklich los ist im Inneren eines Computers. Vielen erscheint er insofern als eine unheimliche Macht mit geradezu wundersamen Kräften.

Um Computer besser zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte der Computersprache. Man muss sich nur trauen...

"Ich wünsche mir sehr, dass man Leute auch dazu bringt, sich zu trauen, das wirklich in seinen Grundzügen zu verstehen. Auch wenn man das vielleicht nie wieder braucht – aber es ist cool, es zu wissen!"

Die Berliner Soziologin Fiona Krakenbürger hat sich getraut: Vor einigen Jahren betrieb sie das Blog "Fiona lernt programmieren". Darin dokumentierte sie vier Monate lang ihren Ver­such, ohne Vor­kenntnisse eine Ur-Programmier­spra­che zu lernen: den Assemblercode, erfunden im Holozän des Computerzeitalters zwischen 1948 und 50.

Wir dokumentieren das Feature von Florian Felix Weyh an dieser Stelle stark gekürzt. Das vollständige Manuskript zur Sendung können Sie hier als pdf herunterladen.

Fortran, Cobol, Algol, Lisp, Basic, Simula, Pearl, Pascal, Prolog, Scheme, Ada, C, C++, Haskell, Python, SQL, Java, Ruby, Swift und viele, viele mehr - insgesamt gibt es je nach Definition zwischen 500 und 8000 Computersprachen. Sogar Dialekte haben sich herausgebildet.

"Eine Programmiersprache ist in erster Linie eine künstliche Sprache zur Kom­­munikation von Menschen mit Maschinen. Im Unterschied zu natürli­chen Sprachen, die der Kommunikation zwischen Menschen dienen, sind Programmiersprachen vollkommen eindeutig definiert: Es gibt keinerlei Interpretationsspielraum, was ein bestimmtes Sprachkonstrukt bedeutet."

Internet-Experte Christoph Kappes (Christian Rating)

"Es sind sicherlich Sprachen in dem Sinne, dass da Zeichen eine Bedeutung haben, die man wissen muss. Aber die Eigenschaft von mensch­licher Sprache ist ganz anders als die von Programmiersprachen. Weil bei der Programmiersprache das einmal definiert wird, was der Befehlssatz heißt und was der bedeutet. Ab da ist die Sprache starr."