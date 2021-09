Geräusche aus der Kindheit Ein Fenster in die Vergangenheit

Von Bettina Conradi

Geräusche erinnern uns an Momente in der Vergangenheit. Welche Geräusche wir mit der Kindheit verbinden, ist sehr individuell. (Imago / Imaginechina-Tuchong)

Manchmal sind es ganz alltägliche Geräusche wie ein Staubsauger oder das Rauschen des Windes, die in uns Kindheitserinnerungen wecken. Manchmal sind es aber auch dramatische Geräusche, je nachdem, wann und wo wir aufgewachsen sind.

Ein Geräusch, das ein Fenster in die Vergangenheit ist und uns an unsere Kindheit erinnert, ist etwas sehr Persönliches. Es hängt davon ab, ob wir in einer Stadt oder auf dem Land aufgewachsen sind, ob in Deutschland oder in der Ferne, irgendwo auf der Welt. Auch Lebensumstände spielen eine Rolle. Sind wir in einer wohlsituierten, bürgerlichen Familie aufgewachsen oder in einem Arbeiterhaushalt?

Und manche Geräusche gibt es heute glücklicherweise nicht mehr. Deshalb ist auch die Zeit entscheidend, wann wir unsere Kindheit erlebt haben. Hier erzählen Menschen von Erlebnissen, die sie mit bestimmten Geräuschen ihrer Kindheit verbinden.

Teil 1: Sirenen und Stiefel

Geboren wurde Peter Greulich 1937, noch vor dem II. Weltkrieg. Wenn er zurück an seine Kindheit denkt, dann fallen ihm die Geräusche des Krieges wieder ein. Vor allem erinnert er sich an das Heulen der Sirenen in Gera, wenn die alliierten Bomber sich näherten. Mit seiner Familie verharrte Peter Greulich im Keller. Eine Bombe schlug so dicht am Haus ein, dass das ganze Gebäude wackelte. Greulich schildert seine Erinnerungen. Er hatte Angst um seinen Großvater, der die Wohnung im 3. Stock nicht verlassen konnte.

An die Luftangriffe der Alliierten hat der 84-Jährige Peter Greulich bis heute Erinnerungen (Imago / StockTrek Images)

Als später die Amerikaner die Stadt einnahmen, fiel ihm eine Patrouille amerikanischer Soldaten auf. Ihre Stiefel waren so leise, weil sie Kreppsohlen hatten, erzählt Greulich beeindruckt. Die Stiefel der deutschen Soldaten waren eisenbeschlagen und knallten regelrecht, erzählt er.