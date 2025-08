Georgien und Serbien

Protestierende tauschen sich grenzüberschreitend aus

30:01 Minuten Die Ziele der politischen Proteste sind in Serbien und Georgien ähnlich: Die Regierung muss weg, ebenso Korruption und Vetternwirtschaft. © picture alliance / imageBROKER / Gabriele Thielmann

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Sowohl in Georgien als auch in Serbien demonstrieren die Menschen seit vielen Monaten gegen die Regierung. Dabei unterstützen sich die Protestierenden in beiden Ländern über Social Media, kopieren Aktionen und motivieren einander weiterzumachen.