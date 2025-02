Historiker Münkler

"Die USA sind nicht mehr der Hüter einer Ordnung"

US-Präsident Trump will die Welt neu aufteilen. Auch Mächte wie Russland oder China stehen nicht für regelbasierte, sondern eine machtbasierte Ordnung, so Historiker Herfried Münkler. Für ihn ist das „ein großer Schritt in die Unordnung“.