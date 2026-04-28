    Gemma New in Preisträgerkonzert SWRSymphonieorchester:Barber,Piazzolla,Prokofjew

    90:35 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Leitung: Gemma New / Violine: Hana Chang / Akkordeon: Radu Ratoi |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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