Gemeinwohl

Wie gemeinnützige Vereine politisch aktiv sein dürfen

29:29 Minuten
Demonstration "Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer" vor der CDU-Zentrale in Berlin am 2. Februar 2025
Protest gegen die CDU: Die Union kritisierte die Teilnahme staatlich geförderter Organisationen und stellte deren Gemeinnützigkeit infrage © picture alliance / dts-Agentur / -
Hoffmeister, Anna |
Gemeinnützige Organisationen sollen das Wohl der Allgemeinheit fördern. Doch wie politisch dürfen sie sein? Sebastian Unger, Professor für Öffentliches Recht in Bochum, warnt: Wenn das Recht zu eng ausgelegt wird, kann dies die Demokratie schwächen.
