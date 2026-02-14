Gemeinwohl
Protest gegen die CDU: Die Union kritisierte die Teilnahme staatlich geförderter Organisationen und stellte deren Gemeinnützigkeit infrage © picture alliance / dts-Agentur / -
Wie gemeinnützige Vereine politisch aktiv sein dürfen
29:29 Minuten
Gemeinnützige Organisationen sollen das Wohl der Allgemeinheit fördern. Doch wie politisch dürfen sie sein? Sebastian Unger, Professor für Öffentliches Recht in Bochum, warnt: Wenn das Recht zu eng ausgelegt wird, kann dies die Demokratie schwächen.