Gemeinwohl

Wie gemeinnützige Vereine politisch aktiv sein dürfen

Protest gegen die CDU: Die Union kritisierte die Teilnahme staatlich geförderter Organisationen und stellte deren Gemeinnützigkeit infrage © picture alliance / dts-Agentur / -

Gemeinnützige Organisationen sollen das Wohl der Allgemeinheit fördern. Doch wie politisch dürfen sie sein? Sebastian Unger, Professor für Öffentliches Recht in Bochum, warnt: Wenn das Recht zu eng ausgelegt wird, kann dies die Demokratie schwächen.