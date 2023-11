Hatte der Nürnberger Christkindlesmarkt in den vergangenen Jahren gerade einmal 1.500 Euro für die gesamte Zeit des Weihnachtsmarktes gezahlt, also vom 1. bis zum 24. Dezember, so betrug die Rechnung für 2022 plötzlich rund 29.000 Euro. Ähnlich beim Weihnachtsmarkt in Erfurt . Zahlte man dort bisher für die Musikrechte 2.000 Euro für den gesamten Zeitraum, so weist die Rechnung für 2022 knapp 2.000 Euro pro Tag aus.

Da Weihnachtsmärkte in der Regel Jahr für Jahr eine riesige Zahl an Menschen anziehen, halten sich die Mehrkosten für die Betreiber aufgrund der höheren GEMA-Rechnungen eher in Grenzen. Den Dresdner Striezelmarkt besuchten im Jahr 2022 beispielsweise zwei Millionen Menschen. Die neu berechneten GEMA-Kosten belaufen sich auf insgesamt 50.000 Euro. Das macht pro Kopf 2,5 Cent.

Auf dem größten Potsdamer Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wegen der gestiegenen GEMA-Kosten nur GEMA-freie Musik zu hören sein. Wer in den Genuss von Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" oder von „Last Christmas“ von Wham! kommen will, wird in diesem Jahr enttäuscht werden. Stattdessen sollen verschiedene Versionen von „Stille Nacht“, „O du Fröhliche“ oder „O Tannenbaum“ zu hören sein, heißt es von Betreiberseite.