    Geliehene Worte. Die Kraft von alten Gebeten. Evangelische Kirche

    23:55 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Wagner-Pinggéra, Andrea |
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