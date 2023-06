Gelebte Nachhaltigkeit

Reparieren statt Wegwerfen

92:06 Minuten Vor allem bei älteren Geräten lohnt sich oft die Reparatur, denn sie hätten bewiesen, dass sie langlebig sein könnten. © Imago / Zoonar / Andres Victorero

Hansing, Tom;Jung, Heinrich · 24. Juni 2023, 09:05 Uhr

Jeden Tag fallen in Deutschland etwa 4500 Tonnen Elektroschrott an – eine gigantische Verschwendung an Ressourcen und eine erhebliche Umweltbelastung. Dabei verleiht eine Reparatur den Geräten oft ein zweites Leben. Unsere Experten geben Tipps.