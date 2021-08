Geigerin Lucie Bartholomäi Frauenpower als Statement

Von Elisabeth Hahn

Die Geigerin Lucie Bartholomäi. (Manuela Kunze; Foto Oestreich Lengefeld)

Ungewöhnlich ist nicht nur ihr Alter, sondern auch ihr Debütalbum „female“. Die 18-jährige Geigerin Lucie Bartholomäi aus dem Erzgebirge hat ausschließlich Werke von Frauen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert aufgenommen.

Provozierend? Vielleicht, räumt Lucie Bartholomäi ein. Ausgehend von Clara Schumann suchte sie Werke von Komponistinnen, die sie nicht kannte und die auch sonst eher weniger auf den Konzertpodien aufgeführt werden. So entstand das Debütalbum "female" mit Kammermusik von Clara Schumann, Louise Farrence, Amy Beach und Rebekka Clarke.

Ihre Musik ist einzigartig

Ungewöhnlich ist nicht nur die Leidenschaft, mit der sich Lucie Bartholomäi auf die Suche nach unbekanntem Repertoire gemacht hat. Ungewöhnlich ist auch ihr Alter. Mit 18 Jahren hat sie sich über Crowdfunding ihren Wunsch einer ersten Einspielung ermöglicht, die schon kurz nach Veröffentlichung in mehreren Bestenlisten der Klassikalben aufstieg.

"Ihre Musik ist einzigartig", steht in ihrem Booklet, "kein Werk gleicht dem anderen. Die Komponistinnen, denen sich diese CD widmet, haben in unterschiedlichen Epochen gelebt und sind in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen – und doch hat jede von ihnen darum kämpfen müssen, ihre großartigen Kompositionen in der Männerdomäne durchzusetzen."

Botschafterin aus dem Erzgebirge

Lucie Bartholomäi wurde 2003 im Erzgebirge geboren. Mit fünf begann ihre musikalische Ausbildung, zuerst in der Begabtenklasse des Freistaates Sachsen, dann kam sie als Jungstudentin nach Leipzig zu Friedemann Wezel. Ab Herbst wird sie nun offiziell Studentin sein an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Lucie Bartholomä hat nicht nur mit Orchestern ihrer Heimat wie der "Vogtland Philharmonie Plauen" gespielt, sie hat auch nationale und internationale Wettbewerbe gespielt und gewonnen.





Lucie Bartholomäi

Verena Louis, Klavier

CD "female" / Genuin 2021