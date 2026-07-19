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Geht Schwimmunterricht baden? Immer weniger Kinder können schwimmen
23:24 Minuten
Nachspiel - das Sportmagazin © Deutschlandradio
Hoffmann, Eduard
|
19. Juli 2026, 18:05 Uhr
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