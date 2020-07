"Gegen den Strom" Filmporträt eines Eigenwilligen

Sobo Swobodnik im Gespräch mit Timo Grampes

Thomas Walter war jahrelang auf der Flucht. Heute lebt er in Venezuela. (Partisan Film)

Sobo Swobodnik dreht ambitionierte Filme über schräge Menschen. Jetzt hat er einen Verwandten porträtiert: Thomas Walter. Der wollte in den 1990ern in Berlin ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis in die Luft sprengen. Heute lebt er in Venezuela.

Gespräch mit dem Regisseur Sobo Swobodnik über das aufregende Leben von Thomas Walter, den er in "Gegen den Strom - Abgetaucht in Venezuela" porträtiert.