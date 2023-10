Migrationspolitik

Wie Bürokratie die Integration von Geflüchteten verhindert

30:49 Minuten Omar ist aus Gambia geflüchtet und lebt und arbeitet jetzt als Dachdecker im Kreis Ravensburg. © Ellen Häring

Ellen Häring · 22. Oktober 2023, 12:30 Uhr

Vor sieben Jahren kamen 24 Gambier in ein kleines Dorf in Oberschwaben. Damals waren alle nach einem Jahr in Arbeit. Wir haben damals berichtet. Doch trotz erfolgreicher Integration macht ihnen die Bürokratie der Ausländerbehörde das Leben schwer.