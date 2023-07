Gefährliche Fracht

Wie es um die Sicherheit beim Transport von E-Autos steht

09:29 Minuten Grünes Licht für Elektroautos? Laut Forschung brennen sie zwar nicht öfter als Benziner, bergen aber andere Risiken beim Transport. © IMAGO / U. J. Alexander

Sedlacek, Dirk; Vorreiter, Paul · 27. Juli 2023, 17:08 Uhr

Bei dem brennenden Frachter in der Nordsee erschweren Elektroautos an Bord die Löscharbeiten. Welche Risiken haben diese Fahrzeuge, wenn sie transportiert werden? Dirk Sedlacek hat an einem Sicherheitskonzept gearbeitet.