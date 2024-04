Seit dem Krieg Israels im Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 20223 protestieren Studierende in den USA. Sie fordern ein Ende des Kriegs und ein freies Palästina. Mitte April spitzte sich die Lage an den US-Unis zu, nachdem Protestierende an der Columbia University von der Polizei abgeführt wurden.

Nach Protesten in Solidarität mit Palästina sind Hunderte Menschen an mehreren Eliteuniversitäten der USA festgenommen worden. 133 Menschen sind nach Polizeiangaben an der New York University in der Nacht auf den 23. April 2024 zeitweise in Gewahrsam genommen worden. An der Columbia University wurden mehr als 100 Protestierende festgenommen, 47 weitere hatte die Polizei an der Universität Yale in Gewahrsam genommen.