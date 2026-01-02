Ganztagsbetreuung

Zwischen Rechtsanspruch und Realität an Grundschulen

Sport, basteln, Interaktion mit anderen Kindern, lernen: Die Ganztagsbetreung bietet vielfältige Angebote, um Kinder zu fördern.

Wenn ab August 2026 ein neues Schuljahr beginnt, haben alle Kinder der ersten Klasse ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Ist das realistisch? Unsere Experten diskutieren, wie man Kinder angesichts von Personal- und Raummangel bestmöglich fördert.