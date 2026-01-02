Ganztagsbetreuung

Zwischen Rechtsanspruch und Realität an Grundschulen

53:45 Minuten
Kinder von hinten. Sie sitzen an einem Tisch und malen in einer Ganztagsschule in Berg am Laim.
Sport, basteln, Interaktion mit anderen Kindern, lernen: Die Ganztagsbetreung bietet vielfältige Angebote, um Kinder zu fördern. © picture alliance / SZ Photo / Stephan Rumpf
Rahmlow, Axel |
Audio herunterladen
Wenn ab August 2026 ein neues Schuljahr beginnt, haben alle Kinder der ersten Klasse ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Ist das realistisch? Unsere Experten diskutieren, wie man Kinder angesichts von Personal- und Raummangel bestmöglich fördert.
Podcast: Wortwechsel
Aus dem PodcastWortwechsel

Podcast hören

PodcastWortwechsel

Podcast: Wortwechsel

Der Wortwechsel ist das Diskussionsforum bei Deutschlandfunk Kultur – mit interessanten... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Zur Startseite