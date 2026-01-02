Ganztagsbetreuung
Sport, basteln, Interaktion mit anderen Kindern, lernen: Die Ganztagsbetreung bietet vielfältige Angebote, um Kinder zu fördern. © picture alliance / SZ Photo / Stephan Rumpf
Zwischen Rechtsanspruch und Realität an Grundschulen
53:45 Minuten
Wenn ab August 2026 ein neues Schuljahr beginnt, haben alle Kinder der ersten Klasse ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Ist das realistisch? Unsere Experten diskutieren, wie man Kinder angesichts von Personal- und Raummangel bestmöglich fördert.