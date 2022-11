G7-Außenministertreffen in Münster

Was bringt der Bezug zum Westfälischen Frieden?

06:35 Minuten Im Historischen Rathaus von Münster wurde der Westfälische Friede verhandelt, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. © picture alliance / dpa / Guido Kirchner

Caroline Fetscher im Gespräch mit Jana Münkel · 03.11.2022

Die Außenminister*innen der G7 beraten in Münster, also in der Stadt, wo einst der Dreißigjährige Krieg beendet wurde. Eine Parallele zur Gegenwart gibt es nur bedingt, meint die Journalistin Caroline Fetscher. "Aber die Symbolik ist sehr schön."