Wenn Markus Stahmann zu seinem Lieblingsverein Werder Bremen ins Weserstadion geht, dann mischt sich in die Vorfreude auf das Spiel auch die Befürchtung, wie gut er es beobachten kann.

Spielt der Gegner in überwiegend roter Kleidung, wie die Bayern oder Leipzig zum Beispiel, dann ist der Spaß für ihn ein überschaubarer. Denn er hat eine Farbsehschwäche, in seinem Fall geht es um eine Rot-Grün-Schwäche.

Dann sieht es so, dass 22 Spieler dabei sind, die mehr oder weniger gleich oder sehr ähnlich aussehen. Sie sind oft nur durch die Hosen zu unterscheiden, weil die Werder-Mannschaft meist eine weiße Hose anhat. Wirkliche Unterschiede erkennt man mit einer Rot-Grün-Schwäche nicht. Im Worst Case kann ich dann nach Hause gehen.

Sich 90 Minuten lang auf die Hosen der Spieler fokussieren zu müssen, damit ist er nicht alleine. Und ist es gefühlt doch. Und das, obwohl Farbsehschwäche weiterverbreitet ist als man gemeinhin denkt. Sie ist vererbbar.



„Rechnerisch ist jeder zwölfte Mann betroffen, also knapp acht Prozent. Sie liegt auf dem X-Chromosom. Das Problem dabei ist, dass das Y-Chromosom die nicht ausgleichen kann. Deshalb sind meist Männer betroffen, weil bei Frauen müssen beide X-Chromosomen betroffen sein. Dann tritt sie auch bei Frauen auf, ist seltener. Betrifft in etwa jede 200. Frau, also da ist es bei einem knappen Prozent.“