Anfang November empfängt Borussia Dortmund in der Bundesliga den FC Bayern. Im Westfalenstadion mit dabei: 14 junge Gäste aus Israel, die den Terrorangriff der Hamas überlebt haben.

Auf dem Rasen, kurz vor dem Spiel, steht ein Junge mit BVB-Schal und blickt staunend auf die Tribünen. Am 7. Oktober wurden seine Großmutter, sein Vater und sein Bruder ermordet. „Man hat gesehen, dass die Kinder so ein Eskapismus-Erlebnis haben, sozusagen“, sagt Adam Lahav, ein prägender Kopf der „Israelischen Borussen“. Dieser Dortmunder Fanklub hat die Reise der Überlebenden nach Deutschland organisiert.

Adam Lahav, aufgewachsen in Israel, ist seit der Kindheit Fan von Borussia Dortmund. 2007 gründet er mit Freunden die „Israelischen Borussen“.

Der Fanklub zählt inzwischen 75 aktive Mitglieder. Mehr als 80 Prozent von ihnen leben in Israel, die anderen in Deutschland.

So wie Adam Lahav: „Nach dem Militärdienst in Israel 2010 stand es dann bei mir auf der Liste, dann auch mal das Stadion zu besuchen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, nachdem ich im März 2010 aus dem Militär rausgekommen bin, war dann ein Flug nach Dortmund.“