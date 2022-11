Fußball-WM in Katar

Die Frage ist: Was kann man jetzt und während der WM noch tun, um auszudrücken, dass ein Freudenfest des Fußballs in einem Land mit krasser Menschenrechtsproblematik und einem homophoben WM-Botschafter kein Freudenfest sein kann – erst recht nicht in Stadien, die von modernen Sklaven vielfach unter Verlust ihres Lebens erbaut wurden?

Was aber die hiesigen Politiker betrifft, den DFB, die Mannschaft und die Fans, die nach Katar wollen, werden die nächsten Wochen schwierig. Seien wir realistisch: Ein Boykott in letzter Minute wäre in der Sache so wenig konstruktiv wie das Ankleben der Klimaschützer für das Klima. Es würde nur über den Boykott und die Spielverderber geredet.