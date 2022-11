Fußball-WM in Katar

1982, im Alter von neun Jahren, begann meine Faszination für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft so richtig. WM-Halbfinale, 3:1 für Frankreich in der Verlängerung, Klaus Fischer gleicht mit einem Fallrückzieher – ja, mit einem Fallrückzieher in einem WM-Halbfinale! – zum 3:3 aus.

Danach Elfmeterschießen mit einem weinenden Ulli Stielike, einem umstrittenen Torwarthelden Toni Schumacher und, als Krönung für mich als HSV-Fan, mit Horst Hrubesch, der vor seinem entscheidenden Elfmeter ganz cool den Ball nicht einmal anfassen will und verwandelt. Was für ein magisches Erlebnis.

Legendär sind für mich inzwischen auch die Funktionäre – allerdings im negativen Sinne. Von Korruption geprägt werden Turniere an autokratische Staaten vergeben, in denen Menschenrechte kaum etwas zählen. Das ist unerträglich. Auch daher verspüre ich vor der WM in Katar keine sehr große Aufregung. Mich ärgert eine Weltmeisterschaft im Winter und in der Wüste.