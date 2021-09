Fundstück 216 Jean C. Roché – Ocumare

Von Paul Paulun

Der französische Ornithologe Jean C. Roché hat als einer der ersten die Musikalität von Aufnahmen mit Vogelgesängen erkannt. In den späten Sechzigerjahren beginnt er Passagen aus seinem umfangreichen Materialpool zu arrangieren. Mitte der Siebziger finden in einem Park in Lyon sogar Vogelkonzerte statt, bei denen Rochés Arrangements abends aus Lautsprechern in den Bäumen klingen.

Einige Aufnahmen stammen von der legendären Platte Birds of Venezuela, für die der Ornithologe 1972 die Vogelwelt des südamerikanischen Landes mit dem Mikrofon erkundet hat – auch im Landstrich Ocumare im Norden des Landes.

Von der LP Birds Of Venezuela, 2018 wiederveröffentlicht bei dem Label Sub Rosa.