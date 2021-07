Fundstück 214 Chemutoi Ketienya and Kipsigis Girls – Chemirocha III

Von Paul Paulun

Das 1950 in einem Dorf in Kenia aufgenommene Lied Chemirocha klingt wie eine lustige Huldigung an die jodelnde US-amerikanische Country-Legende Jimmie Rogers. In dem Stück von Chemutoi Ketienya und den Kipsigis Girls tanzt Chemirocha so hart, dass er dabei sogar seine Kleidung verliert.

Zu der Zeit war die Vorstellung von Weißen als bluttrinkenden, kolonialen Kannibalen in Afrika weit verbreitet – nicht zuletzt aufgrund christlicher Missionare, die beim Abendmahl den Leib Christi verspeisen und sein Blut trinken. So wie viele Weiße, wird auch Chemirocha als halb Mensch, halb Tier beschrieben. Offenbar war er aber ein besingungswürdiger Vertreter dieser merkwürdigen Spezies.

Von der CD-Compilation Listen All Around: The Golden Age Of Central And East African Music, erschienen 2018 bei dem Label Dust-to-Digital.