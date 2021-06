Fundstück 211 Emmett Williams – Duet

Von Paul Paulun

Das Spiel mit dem Publikum hat dem Fluxus-Künstler Emmett Williams gefallen. 1961 sitzt er des Öfteren einfach auf der Bühne und wartet auf hörbare Reaktionen der Zuschauer, um sie dann zu imitieren. Wohin das Ganze führt, bleibt offen.

Sieben Jahre später bringt Williams sein Publikum auf andere Art ins Spiel. In dem Gedicht ‘Duet’ listet er quer durchs Alphabet Wörter auf, die in anderen Wörtern stecken. Also so etwas wie das Eis im Reis. Mit ‘Duet’ schlägt Williams der Etymologie ein Schnippchen und lädt dazu ein, Sprache selbst zu untersuchen – auch wenn das Gedicht zu Ende ist.