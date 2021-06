Fundstück 210 Kathryn High – Hospital Visit

Von Paul Paulun

Kathryn High ist Guggenheim Fellow und gilt als Vorreiterin der Bio Art. Viele ihrer Werke entstehen aus dem Dialog zwischen Kunst und Biotechnologie – oft in medizinischen Laboren. Die Arbeitsmaterialien der US-amerikanischen Künstlerin sind lebende Organismen, Gewebe und Bakterien.

2010 hat High ein Szenario entwickelt, bei dem weiße Blutkörperchen verschiedener Menschen in einer Petrischale Wettbewerbe austragen. Themen des Gesundheitswesens faszinieren High schon lange. 1984 hat sie ihren Besuch in einem Krankenhaus mit Geräuschen des Ortes dokumentiert – in dem Stück Hospital Visit.