Fundstück 209 Gulfa-e-Ghani and Zareef – Train Rhythm Imitation

Von Paul Paulun

In der Wüste gab es keine Blumen, aber überall hing das Parfum von Melodien in der Luft, erinnert sich Deben Bhattacharya. Mit einem umgebauten Milchtransporter hat der Musiksammler 1955 die Strecke von Paris ins indische Kolkata zurückgelegt. An Bord: ein Tonbandgerät, mit dem Bhattacharya unterwegs Musik aufgenommen hat - nicht nach ethnologischen Kriterien, sondern einfach das, was ihm gefiel.

In Teheran waren es die Musiker Gulfa-e-Ghani und Zareef. Mit ihren Tombak-Trommeln haben die beiden den Rhythmus eines Zuges nachempfunden, während ein dritter Musiker dessen Pfeifen mit dem Mund imitierte.

Von der CD-Compilation Paris To Calcutta (Men And Music On The Desert Road), erschienen 2018 bei Sublime Frequencies.