Fundstück 205 Claude Closky - Thumbs Up Thumbs Down

Von Paul Paulun

Das Forschen nach dem ständigen Wandel der Dinge hat in China vor 2000 Jahren zum System des I Ging geführt. Im Zeitalter des Marketing bringt einen das dort beschriebene Verständnis von Veränderung nicht mehr weiter. Wer heute etwas erreichen will, muss wissen, was angesagt ist - und das ändert sich schneller als je zuvor.

Die launische Oberflächlichkeit solcher Trends hat der französische Künstler Claude Closky 1998 mit dem 30-minütigen Hörstück Thumbs Up Thumbs Down thematisiert. Es zeigt, was die westliche Gesellschaft zusammenhält.

Der Ausschnitt aus Thumbs Up Thumbs Down wird mit freundlicher Genehmigung des Künstlers gesendet.