Fundstück 194 Jack Smith – Cold Starry Nights Von Paul Paulun

"He had everything", sagte der Regisseur Robert Wilson über Jack Smith. Mit dem in Trash-Manier gehaltenen Film Flaming Creatures ebnete der Filmemacher 1963 der Drag-Kultur den Weg, er gilt aber auch als Vorreiter der Performancekunst.

Einige seiner Geschichten vertonte Smith in den frühen Sechzigern mit befreundeten Musikern – oft im Studio von Minimal Music Pionier Tony Conrad in New Yorks Lower East Side. Bei Smiths Gedanken zu kalten Nächten, die er am liebsten in einem fliegenden Bett verbringen wollte, haben ihn John Cale an der Sarinda und Tony Conrad am Hackbrett begleitet.

Von der CD Les Evening Gowns Damnees - 56 Ludlow Street 1962-1964, Volume I, veröffentlicht 1997 bei Table Of The Elements.