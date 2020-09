Fundstück 188 Davide Tidoni - Magico Brescia Alé (Aida March)

Von Paul Paulun

Fußballfans sind überall – auch in der Kunstwelt. Wenn möglich, steht der italienische Klangkünstler Davide Tidoni sogar in der Kurve – zusammen mit den Ultras der Gruppierung Brescia 1911. Seit bald 20 Jahren thematisiert Tidoni fußballerische Aspekte in seiner Arbeit. Zum Beispiel hat er untersucht, welchen Einfluss die Akustik von Stadien auf die Kollektividentität der Fans hat.

2018 nahm Tidoni das Singen in der Kurve unter die Lupe. Oft beruht es auf Aneignungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Volkslieder, Reklame, Disney, Disco oder Giuseppe Verdis Oper Aida. Tidoni hat die Gesänge seiner Kumpel aufgenommen und den Originalen gegenübergestellt.

Von der Schallplatte Ultras Mash Up, veröffentlicht 2018 von Davide Tidoni.