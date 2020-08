Fundstück 184 Negativland - The Clorox Cowboy

Von Paul Paulun

Es gibt einen Plan und es gibt keinen Plan. Wenn Donnerstagnacht auf KPFA in Berkeley die Radiosendung Over The Edge beginnt, öffnet sich seit 1981 die Tür zu einer anderen Welt. Kunstfiguren wie Pastor Dick oder der Weatherman führen durch thematische Sendungen. Sie sprechen mit Anrufern, werden von Störgeräuschen unterbrochen oder haben auch mal einen Hall auf der Stimme. Und immer wieder gibt es Fragmente aus Radio, Fernsehen oder Youtube.

Mit Over The Edge hinterfragt das Kollektiv Negativland gesellschaftliche Entwicklungen - und hat zudem einen Maßstab für experimentelles Radio gesetzt. Zwischen 1982 und 1984 gehörte auch der Clorox Cowboy zur Crew.

Von der CD Over The Edge Vol. 3: The Weatherman's Dumb Stupid Come-Out Line, erschienen 1998 bei Seeland.