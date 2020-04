Fundstück 175 Klaus Groh – 100 Drops

Von Paul Paulun

"Regentropfen, die an dein Fenster klopfen" war der Titel eines beliebten Tango-Schlagers im Nazi-Deutschland der Dreißigerjahre. In der Wohnung selbst will man Regenwasser natürlich nicht haben. Als es 1982 seinen Weg dennoch in einen Raum des norddeutschen Kunsttheoretikers und Dichters Klaus Groh gefunden hatte, dokumentierte er die Situation künstlerisch, indem er die Tropfen zählte.

100 Drops ist ein Lautgedicht, das nur in Echtzeit entstehen konnte, und bei dem sich Sprache und Natur spielerisch und stichhaltig zu einem Duett von ganz besonderem Humor verbinden.

Von der Compilation Voooxing Poooêtre, erschienen 1982 bei Assessorato Cultura Comune Bondeno.