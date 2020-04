Fundstück 171 Gregory Whitehead & Dan Lander – Here Comes Everybody

Von Paul Paulun

Die Vision einer vereinten Welt ist eine schöne Utopie. Mit Gorbatschows Glasnost-Politik und dem sich abzeichnenden Ende des Kalten Krieges schien sie Ende der Achtzigerjahre ein Stück näher gerückt. Der amerikanische Autor und Hörspielmacher Gregory Whitehead nahm die von den Präsidenten der Weltmächte propagierte neue Weltordnung im Herbst 1989 aufs Korn.

In seiner im Radio übertragenen Aktion Here comes Everybody zelebrierte er als unsichtbarer Heilsbringer über Telefon eine Liturgie mit seinem Kollegen Dan Lander. Der saß mit einem kleinen Publikum in einem Studio im kanadischen Banff - wo sie zusammen die Rolle der Schäfchen übernahmen.

Von der CD Resonance Volume 5 Number 2: Retuning Radio, erschienen 1997 auf London Musicians' Collective.