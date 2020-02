Fundstück 170 Arthur Køpcke – Was ist Das (Piece No. 2)

Von Paul Paulun

Das Zusammenspiel von Kunst und Leben - darum ging es vielen Fluxuskünstlern. Für den in Hamburg geborenen Arthur Køpcke beudeutete das, seinem Publikum Raum für eigene Vorstellungen zu schaffen und es aus der passiven Empfängerrolle zu holen. In den späten Fünfzigerjahren merkte Køpcke, wie sich die Gesellschaft durch Medien und Wegwerfartikel veränderte. Er notierte seine skeptischen Alltagsbeobachtungen und verarbeitete sie zu dem fast einstündigen Stück Was ist das.

1974 hat er sein in bildreicher Sprache gehaltenes Werk in der Galerie René Block in New York vorgetragen – zurückhaltend, vorsichtig, und mit langen Pausen.

Von der CD Was Ist Das (Piece No. 2), erschienen 1996 bei der Edition Block.