Fundstück 165 Zigaretten rauchen – Systemhaus

Von Paul Paulun

Politik und Party wurden im Nachwendeberlin oft zusammen gedacht - etwa in der Dienstagsbar in der Schröderstraße, die an einen frühen Coworking-Space angeschlossenen war. In den späten Neunzigern trafen sich dort Leute, um den Stand der Dinge zu diskutieren oder Ideen zu entwickeln. Unter dem Namen Zigaretten rauchen fand sich an dem Ort auch eine lose Gruppe um den Künstler Klaus Weber zusammen.

Seine Überlegungen zur Beschaffenheit von Systemen hat das Kollektiv mit dem Stück Systemhaus auf den Punkt gebracht.

Von dem CD-Maxi Männer, erschienen 2000 beim Sony Music Entertainment.