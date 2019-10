Fundstück 160 The Android Sisters – Money Money Money

Von Paul Paulun

‘Elektronische Verzweiflung’ war die Diagnose, die die Android Sisters zu Beginn der Achtzigerjahre ihrer Umwelt stellten. Mit robotorhaften Stimmen und einem Digitalsynthesizer thematisierten die US-Schauspielerinnen Ruth Maleczech und Valaria Wasilewski meist Entfremdung und Technisierung im gerade beginnenden Zeitalter des Personal Computers, was zu der Zeit viele bewegte.

Die Überlegungen der beiden in puncto Geld entstanden 1982 für die in New York produzierte Science Fiction Hörspielserie RUBY: The Galactic Gumshoe.

Von dem Album Songs Of Electronic Despair erschienen 1984 beim Label Vanguard.