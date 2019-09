Fundstück 157 David Shire – Ride Of The Valkyries (Studio Version)

Von Paul Paulun

In den Siebzigerjahren waren Synthesizer in der Musik allgegenwärtig. Ursprünglich war der gesamte Soundtrack zu dem Kriegsfilm "Apocalypse Now" mit dem damals noch neuen Instrument geplant. Also auch die Musik zur ikonischen Szene, in der ein vietnamesisches Dorf bei einem Hubschrauberangriff zu Wagner-Klängen zerstört wird; es sollte präzise und unmenschlich klingen.



Genau das sind die Synthesizerklänge in David Shires Interpretation von Wagners Walkürenritt nicht. Ihre abgehobene Art passt eher zur Weltraumsequenz in einem Science-Fiction-Film. Und so entschied sich Regisseur Francis Ford Coppola im letzten Moment für die mächtige, klassische Orchesterfassung.

Von der CD David Shire's Apocalypse Now (The Unused Score), erschienen 2017 bei La-La Land Records.