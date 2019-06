Fundstück 151 Selten Gehörte Musik – Ohne Titel

Von Paul Paulun

Nichts war geplant, geprobt oder abgesprochen beim 3. Berliner Dichterworkshop im Juli 1973. Wichtig war nur, dass die Zusammenkunft den drei beteiligten Künstlern Vergnügen bereitete. Für zwei Tage hatten sich Dieter Roth, Gerhard Rühm und Oswald Wiener in die Wohnung des Rudolf Prinz zu Lippe in Berlin-Charlottenburg zurückgezogen. Dort führten sie in einer entspannten Atmosphäre von Essen und Trinken und des Miteinander-Redens eine Vielzahl an musikalischen Experimenten durch.

Sie wurden sorgfältig dokumentiert und eine Auswahl daraus auf Schallplatte veröffentlicht. Gewidmet war sie einer kleinen Liste von Freunden – verbunden mit dem Wunsch, sie mögen mit dem Material ihre Väter belehren.

Von der CD 3. Berliner Dichterworkshop 12./13.7.73, erschienen 2015 auf Tochnit Aleph.