Fundstück 148 Katsuro Tajima – Exercise (Mega Panel)

Von Paul Paulun

Heute sind Videospielautomaten ausgestorben. Von den Siebzigerjahren bis in die Neunziger hörte man ihre eingängigen Melodien, mit denen sie Kundschaft anlocken sollten, in fast allen Pommesbuden und Einkaufszentren.

Da Computerchips zu der Zeit nicht besonders leistungsstark waren, mussten die Komponisten mit einem eingeschränkten Klangspektrum zurechtkommen. Dennoch gaben ihre Sounds den Spielen oft eine unverkennbare Note.

Verbreitet waren die Automaten auf der ganzen Welt, aber fast alle Spiele kamen aus Japan. Und dem Score, den Katsuro Tajima 1990 für das Spiel Mega Panel schrieb, hört man das auch an.

Von der Compilation Diggin In The Carts (A Collection Of Pioneering Japanese Video Game Music), erschienen 2017 auf Hyperdub.