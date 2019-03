Fundstück 146 Stock, Hausen & Walkman - Going Up

Von Paul Paulun

Was haben ein deutscher Komponist, ein amerikanisches Team von Hitproduzenten und ein ikonisches Musikabspielgerät gemeinsam? Sie wurden Opfer von Verballhornung bei der Namensfindung des englischen Künstlertrios Stock, Hausen & Walkman. Für seine oft lustigen Collagen bediente es sich unter anderem bei Comedy-Schallplatten, Lehrfilmen oder dem Radio.

Stock, Hausen & Walkmans erste CD von 1993 enthält 60 Start-IDs, an denen ein neuer Track ansetzt. Dadurch ergeben sich beim Abspielen im Shuffle-Modus immer neue Dramaturgien. Die Fahrt in einem Fahrstuhl durch ein merkwürdiges Kaufhaus beim Stück ‘Going Up’ taucht so an verschiedenen Stellen in einem immer neuen Kontext auf.

Von der CD Giving Up With Stock, Hausen & Walkman, erschienen 1993 auf Hot Air.