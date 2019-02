Fundstück 144 Arseny Avraamov – Symphony Of Sirens

Von Paul Paulun

Die Klänge von Fabriksirenen, Bus-und Autohupen, den Nebelhörnern der gesamten Flotte des Kaspischen Meeres, von Artilleriegeschützen und auch einigen Chören verschmolzen im November 1922 in Baku zu Musik. Dirigiert wurde das Spektakel von Türmen aus mit bunten Fahnen und Pistolenschüssen.

Der Komponist Arseny Avraamov hatte seine Sinfonie der Sirenen aus Anlass des fünften Jahrestags der Oktoberrevolution konzipiert. Es gibt zwar keine Aufnahme davon, aber eine Interpretation des spanischen Künstlers Miguel Molina Alarcón von 2008. Und in einer Passage darin schält sich eine Hymne aus dem Mix von Sirenen und Pfeifen.

Aus der Publikation Baku: Symphony Of Sirens. (Sound Experiments In The Russian Avant Garde), erschienen 2008 bei ReR Megacorp.