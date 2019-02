Fundstück 142 Henri Chopin – La Chanson Du Parlement Européen

Von Paul Paulun

Personen oder Situationen mit Worten zu beschreiben war Henri Chopin suspekt. Der Lautdichter und Grafiker war der Ansicht, dass sie die Komplexität des Lebens nur unzureichend abbilden können. Chaos und Unordnung schienen ihm dafür besser geeignet.

In Chopins ironisch als Chanson betiteltem Stück vom Europäischen Parlament und dem Warschauer Pakt von 1968 treten eine improvisierend singende Stimme und abstrakt quirlige Spielereien am Tonband gegeneinander an. Vordergründig betrachtet könnten die Geräuschwelten von Mensch und Maschine kaum gegensätzlicher sein. Und dennoch ergibt sich ein erzählerisches Miteinander.

Von der LP The Body Is A Sound Factory & Co., erschienen 2007 bei Alga Marghen.